Sovranità tecnologica e semplificazione | audizione alla Camera sull’Omnibus Digitale

La Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati ha ascoltato oggi esperti e rappresentanti del settore digitale. L’obiettivo è capire come semplificare le regole e rafforzare la sovranità tecnologica dell’Italia nel contesto europeo. Durante l’audizione, si è parlato di come aggiornare le normative e rendere più efficiente il sistema digitale, per favorire lo sviluppo e l’innovazione nel Paese.

(Adnkronos) – La Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati ha ospitato oggi un'audizione strategica sul futuro del quadro normativo digitale comunitario. Al centro del dibattito, l'esame delle proposte legislative europee volte alla semplificazione normativa (COM(2025) 836, 837 e 838 final), con un particolare focus sull'intelligenza artificiale e sull'istituzione del Portafoglio Europeo delle Imprese.

