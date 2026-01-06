Botte da orbi tra una coppia | i vicini chiamano i soccorsi
Nella mattinata di oggi, in via Maffei a Marcianise, una coppia nigeriana è stata protagonista di un acceso litigio che ha suscitato preoccupazione tra i vicini. Impauriti dal tumulto, alcuni residenti hanno chiamato i soccorsi. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza nelle vicinanze.
Botte da orbi tra una coppia nigeriani, i vicini spaventati chiamano i soccorsi. È quanto accaduto in mattinata in via Maffei a Marcianise dove una coppia di nazionalità nigeriana ha iniziato a litigare. Oltre alle grida sono volati giù vetri di finestre infrante.La situazione è degenerata quando. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Botte da orbi tra Dopolavoro FC e Ronciglione United, squalifiche pesanti e lunghe inibizioni
Leggi anche: Milano, uccide in casa la compagna 29enne e tenta il suicidio. Vicini chiamano i soccorsi
Botte da orbi tra una coppia: i vicini chiamano i soccorsi - È quanto accaduto in mattinata in via Maffei a Marcianise dove una coppia di nazionalità nigeriana ha iniziato a ... casertanews.it
Mi ha sfidato, dato botte da orbi, messo alla prova con cambiamenti e sorprese, regalato momenti indimenticabili e altri che spero di dimenticare presto. Mi ha colpito al cuore negli affetti più vicini e più indifesi ma non mi ha piegata. Questo 2025 è stato davver - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.