Botte da orbi tra una coppia | i vicini chiamano i soccorsi

Nella mattinata di oggi, in via Maffei a Marcianise, una coppia nigeriana è stata protagonista di un acceso litigio che ha suscitato preoccupazione tra i vicini. Impauriti dal tumulto, alcuni residenti hanno chiamato i soccorsi. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza nelle vicinanze.

Botte da orbi tra una coppia nigeriani, i vicini spaventati chiamano i soccorsi. È quanto accaduto in mattinata in via Maffei a Marcianise dove una coppia di nazionalità nigeriana ha iniziato a litigare. Oltre alle grida sono volati giù vetri di finestre infrante.La situazione è degenerata quando. 🔗 Leggi su Casertanews.it

