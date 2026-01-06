Botte da orbi tra una coppia | i vicini chiamano i soccorsi

Nella mattinata di oggi, in via Maffei a Marcianise, una coppia nigeriana è stata protagonista di un acceso litigio che ha suscitato preoccupazione tra i vicini. Impauriti dal tumulto, alcuni residenti hanno chiamato i soccorsi. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza nelle vicinanze.

