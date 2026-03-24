Il cantante porta avanti il suo tour mondiale, dopo aver concluso il primo concerto in Asia. La seconda parte si svolge in Europa, inclusa l’Italia, con il cantante che ha già stabilito nuovi record e attirato grande attenzione. Nel frattempo, alcune figure pubbliche hanno espresso il desiderio che il cantante trovi una situazione stabile, mentre l’artista si prepara per il prossimo appuntamento in calendario.

Questo articolo è pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026. Ora è appena tornato dal Giappone, dove ha tenuto il suo primo storico concerto in Asia, a Tokyo. Ed è già pronto per la seconda parte del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, partito a novembre 2025 con una trentina di date a San Juan, capitale di Portorico, e nessuna negli Usa per il timore che l’Ice, l’agenzia federale che si occupa di immigrazione, potesse fare retate fuori dai live, mettendo a rischio i fan latini. Dal 22 maggio cominciano le tappe europee, Italia compresa. Il 17 e 18 luglio sarà all’Ippodromo Snai La Maura a Milano, a sette anni dalla partecipazione a Rock in Roma, con oltre 200 mila persone in coda online per la prevendita dei biglietti, polverizzati in pochi minuti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I record infranti, l’arte della gioia per rimettere al suo posto Trump e il desiderio di mamma Lysaurie di vederlo sistemato: ora Bad Bunny si prende anche l’Europa (Italia compresa)

Articoli correlati

Grammy storico per Bad Bunny, ma è il suo “ICE fuori” a far discutere tutti (e la risposta di Trump non si fa attendere)Bad Bunny ha fatto storia ai Grammy Awards 2026, vincendo come Miglior album dell’anno con Debí Tirar Más Fotos, il primo disco in lingua spagnola a...

Taylor Swift al primo posto (per il quarto anno) delle classifiche mondiali di vendite. Il pluripremiato Bad Bunny “solo” al quinto posto. Ecco la Top 10 completaÈ stata resa nota la classifica musicale mondiale 2025 della International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi).