Bad Bunny fa la storia ai Grammy 2026, diventando il primo artista in lingua spagnola a vincere il premio come Miglior album dell’anno con “Debí Tirar Más Fotos”. La sua vittoria ha fatto discutere, soprattutto per il brano “ICE fuori”. La polemica ha portato anche la risposta di Trump, che non ha perso tempo nel commentare l’evento.

Bad Bunny ha fatto storia ai Grammy Awards 2026, vincendo come Miglior album dell’anno con Debí Tirar Más Fotos, il primo disco in lingua spagnola a conquistare questo premio. Ma la sua vittoria non è stata solo musicale: durante il discorso di ringraziamento, il rapper portoricano ha lanciato un attacco diretto all’ICE e alla politica anti-immigrazione dell’amministrazione Trump. Le sue parole hanno acceso il dibattito, mostrando come l’arte possa trasformarsi in denuncia sociale e politica. Lo show di Los Angeles è stato un mix di musica, emozione e dichiarazioni di protesta, con altri artisti come Billie Eilish e Justin Bieber a sostenere la causa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Grammy storico per Bad Bunny, ma è il suo “ICE fuori” a far discutere tutti (e la risposta di Trump non si fa attendere)

Approfondimenti su Grammy History

La notte dei Grammy 2026 si è conclusa con Bad Bunny che ha portato a casa il premio e ha gridato “Ice fuori”.

Durante i Grammy Awards 2026, Bad Bunny sale sul palco, vince il premio e si commuove.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Grammy History

Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, album dell'anno a Bad Bunny, di Billie Eilish la canzone. I vincitori; Bad Bunny vince l'album dell'anno ai Grammy Awards in una storica prima volta per gli album in lingua spagnola; Grammy 2026: Kendrick Lamar batte i record, Bad Bunny vince per il miglior album. Tutti i vincitori; Grammy 2026, trionfo storico per Bad Bunny. I premiati e le proteste contro l'Ice degli artisti: Nessuno è illegale in una terra rubata.

Grammy 2026, Bad Bunny vince e grida: «Ice fuori». Trump: «Faccio causa»Il disco del rapper è il primo album Latin a trionfare. «The Donald» annuncia querele per le allusioni a Epstein del presentatore Trevor Noah ... ilsole24ore.com

Grammy 2026, trionfo storico per Bad Bunny. I premiati e le proteste contro l'Ice degli artisti: «Nessuno è illegale in una terra rubata»I Grammy 2026 parlano spagnolo: nell'anno della stretta della Casa Bianca di Donald Trump contro l'immigrazione, il rapper portoricano Bad Bunny ... msn.com

Grammy Awards 2026, da Billie Eilish a Bad Bunny: le star illuminano il red carpet - VIDEO - facebook.com facebook

Il discorso di Billie Eilish, Bad Bunny e Olivia Dean contro la violenza delle politiche anti-migranti del presidente Trump x.com