Papa | Leone XIV visiterà 5 parrocchie della diocesi di Roma il 19 febbraio incontro con clero

Il Papa Leone XIV visiterà cinque parrocchie della diocesi di Roma, a partire dal 19 febbraio. La prima tappa sarà Ostia Lido, dove incontrerà il clero e le comunità locali. Questi incontri rappresentano un’occasione per rafforzare i legami con le parrocchie e ascoltare le esigenze della diocesi, nel rispetto delle tradizioni e delle modalità di vicinanza pastorale.

Inizierà da Ostia Lido il giro di visite che Papa Leone XIV terrà nelle parrocchie della diocesi di Roma. Tra il 15 febbraio e il 15 marzo il Pontefice, per la prima volta dalla sua elezione avvenuta lo scorso 8 maggio, si recherà in cinque comunità, una per ciascuno dei settori pastorali. Un'iniziativa, quella del Pontefice, sulla scia dei suoi predecessori. Il primo appuntamento porterà Leone XIV nella parrocchia Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido (Sud), il 15 febbraio; la seconda parrocchia che il Pontefice visiterà è quella del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio (Centro), il 22 febbraio; terza visita pastorale all'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo (Est), il 1° marzo.

