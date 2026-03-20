Taglio accise carburanti | oltre il 10% dei distributori italiani aumenta i prezzi nonostante il decreto

Da ilsole24ore.com 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A oltre un giorno dall’entrata in vigore del decreto che ha ridotto le accise sui carburanti, più di un distributore su dieci ha aumentato comunque i prezzi. Nonostante le nuove norme, alcuni punti vendita continuano a praticare tariffe più alte rispetto a quanto previsto dalla legge. Le autorità stanno verificando le risposte del mercato e le eventuali irregolarità.

A più di 36 ore dall’entrata in vigore del decreto taglia accise, non basta monitorare soltanto se i distributori abbiano abbassato abbastanza i prezzi. Va monitorato se li abbiano effettivamente abbassati. Perché più di un distributore su dieci, in Italia, li ha addirittura alzati. È il caso dell’11,4% dei impianti, stando alle rilevazioni dell’Osservatorio prezzi carburanti del ministero delle Imprese e del Made In Italy di venerdì mattina. E cioè, appunto, 36 ore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto che prevede un taglio delle accise di 24,4 centesimi al litro. Eppure, il taglio è attivo. Ciò vuol dire che lo Stato già preleva meno soldi sui carburanti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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