Lo strano viaggio a Roma di Peter Thiel miliardario di ultradestra che vede l'Anticristo in Greta Thunberg

Peter Thiel, miliardario fondatore di Palantir, azienda coinvolta nel settore militare e digitale degli Stati Uniti, sarà a Roma dal 15 al 18 marzo. La sua visita nel capoluogo italiano ha suscitato curiosità, considerando le sue posizioni politiche e le dichiarazioni pubbliche. Thiel è noto per le sue idee e per aver espresso opinioni controverse su vari temi.

Peter Thiel, miliardario fondatore di Palantir, azienda alla base del complesso militare-digitale degli Stati Uniti, sarà in visita a Roma dal 15 al 18 marzo. Apparentemente non è un viaggio di affari, anche se il governo Meloni non ha chiarito se siano previsti incontri. Thiel, ideologo di estrema destra da anni, terrà delle conferenze sulla figura dell'Anticristo. Una figura che lui vede esemplificata - come ha detto in passato - in Greta Thunberg. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Peter Thiel a Roma per seminari segreti sull’Anticristo: sbarca in Italia il "tour" del miliardario della sorveglianza Peter Thiel a Roma, l'eterno ritorno dell'AnticristoDal 15 al 18 marzo arriva a Roma Peter Thiel, in piena Quaresima, per parlare della sua visione del mondo e dell’Anticristo, un tema che lo affascina.