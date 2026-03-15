Miliardario guru dei dati e ossessionato dall’Anticristo | Peter Thiel è a Roma e fa tremare Palazzo Chigi

Peter Thiel, miliardario e cofondatore di PayPal e Palantir, è arrivato a Roma e sta incontrando diversi rappresentanti istituzionali. La sua visita ha attirato l’attenzione dei media e sollevato discussioni tra gli addetti ai lavori. Thiel, noto anche per le sue convinzioni sull’Anticristo, ha programmato una serie di incontri ufficiali nella capitale italiana. La sua presenza sta generando attenzione e discussioni tra gli osservatori politici.

Peter Thiel, cofondatore di PayPal e della controversa società di analisi dati Palantir, terrà un evento sull’Anticristo a Roma, una quattro giorni (al via oggi, 15 marzo), rigorosamente su invito, che ha scatenato polemiche immediate per la particolarità del tema e del personaggio in questione: le università cattoliche inizialmente associate all’iniziativa hanno tutte preso le distanze prima ancora che le lezioni comincino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Monde in English (@lemondeen) Nato a Francoforte sul Meno nel 1967, Thiel è cresciuto in una famiglia che ha seguito il padre ingegnere chimico attraverso diversi continenti: Cleveland, il Sudafrica, la Namibia. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Miliardario, guru dei dati e ossessionato dall’Anticristo: Peter Thiel è a Roma e fa tremare Palazzo Chigi Articoli correlati Leggi anche: Peter Thiel a Roma per seminari segreti sull’Anticristo: sbarca in Italia il "tour" del miliardario della sorveglianza Lo strano viaggio a Roma di Peter Thiel, miliardario di ultradestra che vede l’Anticristo in Greta ThunbergPeter Thiel, miliardario fondatore di Palantir, azienda alla base del complesso militare-digitale degli Stati Uniti, sarà in visita a Roma dal 15 al... Una selezione di notizie su Peter Thiel Temi più discussi: Il guru della tecnodestra sbarca a Roma. Peter Thiel fra Trump e l’Anticristo; La geopolitica apocalittica di Peter Thiel; Fenomeno Thiel: la Silicon Valley diventa agente del caos; Tecno guru | Thiel sproloquia sull’Anticristo, ma a cosa punta davvero è un’altra questione. Chi è Peter Thiel, il Tecnoteologo profeta dell’AnticristoChi è davvero Peter Thiel, il miliardario della Silicon Valley che finanzia Trump, costruisce sistemi di sorveglianza globale e crede di vivere all'alba dell'Apocalisse? Il tecnoteologo che parla di ... famigliacristiana.it Peter Thiel in Italia: conferenze sull’Anticristo con l’associazione GiobertiIl controverso miliardario della Silicon Valley sarà protagonista di un ciclo di conferenze italiane sull’Anticristo. A promuoverlo è l’associazione culturale bresciana Vincenzo Gioberti. quibrescia.it Ecco perché oggi andrò ad ascoltare Peter #Thiel. L'editoriale di @Capezzone x.com La guerra in Medio Oriente, gli USA da Trump a Peter Thiel e il dibattito sul referendum giustizia nella puntata di sabato 14 marzo 2026 facebook