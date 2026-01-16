Resa dei conti nella Cisl dimissioni e accuse

La Cisl Marche si distingue per il suo impegno nella tutela dei lavoratori del pubblico impiego. In un contesto di recenti dimissioni e accuse, la confederazione ribadisce il sostegno alla segreteria della Cisl Funzione Pubblica, riconoscendone la serietà e la responsabilità dimostrate nei mesi trascorsi. Un’attenzione costante ai principi di trasparenza e tutela dei diritti mantiene saldo il ruolo di rappresentanza nel territorio.

"La Cisl Marche esprime piena vicinanza e solidarietà all'attuale segreteria della Cisl Funzione Pubblica, che in questi dieci mesi di lavoro ha dimostrato serietà, responsabilità e garantito un impegno costante nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del pubblico impiego". È quanto si legge in una nota della segreteria regionale della confederazione, che prende posizione in modo netto sulle dimissioni di sette dirigenti della Fp Cisl: Gianluca Sena e Vincenzo Tiani ad Ancona, Valeriano Cinelli, Paolo Grassi e Iginio Giorgio Cipollini ad Ascoli e Fermo, Giuseppe Donati e Paola Ticani a Macerata.

