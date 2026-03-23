Referendum l' ora della verità Meloni | L' affluenza? La democrazia è sempre una buona notizia | Diretta

Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia promossa dal governo: è l'ora della verità. Urne chiuse alle 15, scatta lo spoglio dei voti in una consultazione confermativa che ha fatto registrare un'affluenza record. Vincerà il Sì e quindi la separazione delle carriere e nuove norme anti-correnti politiche nel sistema di auto-governo dei magistrati o prevalerà il No per far rimanere tutto com'è? Ecco la nostra diretta. 13:20 - Alle 7 si sono riaperti i seggi per referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Alle 23 di ieri è stato di 46,07% il dato nazionale definitivo dell'affluenza. Le prossime rilevazioni saranno alle ore 15 di oggi lunedì, quando - concluse le operazioni di voto - comincerà lo spoglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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