Meloni | Affluenza? La democrazia è una buona notizia

Da laverita.info 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

«L’affluenza è una buona notizia, in generale la democrazia è una buona notizia». Così il premier Giorgia Meloni, all’uscita del seggio di Spinaceto, a Roma, dove si è recata questa mattina per il voto al referendum sulla giustizia, rispondendo a una domanda. «Quella mattina, prima di uscire per andare in banca, mi prestò le sue pantofole: è l’ultimo ricordo che mi resta di lui». Quella mattina era il 6 marzo 2013, esattamente tredici anni fa. David Rossi, il potente - come lo descrivono le cronache «guardone» - direttore della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, la banca rossa più antica del mondo trascinata dai rossi e non solo in uno scandalo finanziario gigantesco, non tornerà più a casa. 🔗 Leggi su Laverita.info

meloni affluenza la democrazia 232 una buona notizia
© Laverita.info - Meloni: «Affluenza? La democrazia è una buona notizia»

Articoli correlati

Referendum, l'ora della verità. Meloni: "L'affluenza? La democrazia è sempre una buona notizia" | DirettaReferendum costituzionale sulla riforma della giustizia promossa dal governo: è l'ora della verità.

Referendum Giustizia, Meloni: "Affluenza? Democrazia è buona notizia"Home > Politica > Referendum Giustizia, Meloni: "Affluenza? Democrazia è buona notizia" La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha votato per il...

Referendum, Meloni: Affluenza Democrazia è buona notizia

Video Referendum, Meloni: Affluenza? Democrazia è buona notizia

Contenuti utili per approfondire Meloni Affluenza La democrazia è una...

Temi più discussi: Referendum, Meloni: Affluenza? Democrazia e' buona notizia; Referendum, Meloni: Affluenza? Democrazia e' buona notizia; Referendum giustizia, ecco cosa cambia davvero se vince il Sì: la verità che nessuno ti dice; Guerra Iran, Meloni: Non siamo isolati ma nemmeno complici. Trump? Intervento fuori dal diritto internazionale.

Referendum, Meloni: Affluenza? Democrazia e' buona notizia'L'affluenza e' una buona notizia, in generale la democrazia e' una buona notizia'. Cosi' la premier Giorgia Meloni, all'uscita del seggio ... notizie.tiscali.it

meloni affluenza la democraziaReferendum Giustizia, Meloni: Affluenza? Democrazia è buona notiziaReferendum Giustizia, Meloni: Affluenza? Democrazia è buona notizia ... msn.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.