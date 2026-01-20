Laureati l’Italia rincorre l’Europa | solo il 31,6% dei giovani ha il titolo ma alle superiori supera la media Ue I dati Eurostat

Secondo i dati Eurostat, in Italia solo il 31,6% dei giovani tra i 25 e i 34 anni possiede una laurea, rispetto alla media europea del 44,1%. Tuttavia, il livello di istruzione superiore nel paese supera la media Ue. Questa situazione evidenzia le sfide dell’Italia nel raggiungere gli standard formativi europei e l’importanza di investire nell’istruzione universitaria.

L’Italia registra un ritardo significativo nell’istruzione universitaria, con solo il 31,6% dei giovani tra i 25 e i 34 anni in possesso di una laurea, contro una media europea del 44,1%. Di contro, il sistema scolastico mostra una tenuta superiore alla media Ue nella scuola secondaria, portando al diploma l’86,5% degli studenti. I dati Eurostat aggiornati al 2024 offrono un quadro dettagliato della situazione scolastica e accademica nella Penisola. L’Italia registra una crescita, ma la distanza con il resto dell’Unione Europea sui titoli di alto livello rimane ampia. Nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 34 anni, il 31,6% dei residenti possiede una laurea o un titolo equivalente.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Laureati, occupazione all’84,7% ma l’Italia resta sotto la media europea. Il divario Nord-Mezzogiorno scende a 11 punti. Donne più istruite ma con 20 punti in meno. I dati ISTAT

Leggi anche: Educazione sessuale, cade il divieto alla scuola media, ma servirà consenso dei genitori come alle superiori. TESTO emendamento

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

L'analisi dell'FMI: con l'AI le imprese assumono meno giovani, ma chi ha le competenze giuste guadagna di più.

Fuga dei laureati e pochi talenti stranieri: l'Italia perde capitale umano - Mentre il dibattito politico si concentra sugli sbarchi, il paese perde giovani laureati e non riesce ad attrarre talenti dall’estero: una doppia emorragia che frena produttività e crescita ... ilfoglio.it

Bankitalia, il monito di Panetta: In Germania i laureati guadagnano l’80% in più. L’Italia deve investire sul capitale umano - All’inaugurazione dell’anno accademico a Messina il governatore di Bankitalia lancia l’allarme su salari bassi, merito e futuro dei giovani ... affaritaliani.it

Fuga dei laureati e pochi talenti stranieri: l’Italia perde capitale umano. Di Lorenzo Borga - facebook.com facebook

Fuga dei laureati e pochi talenti stranieri: l’Italia perde capitale umano. Di Lorenzo Borga x.com