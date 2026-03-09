Poste | 107 esperti a Varese ora cercano giovani laureati

Poste Italiane ha aperto oggi un processo di selezione a Varese per 107 esperti. L’azienda cerca giovani laureati da inserire come consulenti finanziari nella provincia. La ricerca riguarda specificamente persone con un percorso accademico che possa supportare il ruolo e sarà possibile candidarsi attraverso il sito ufficiale dell’azienda. La selezione si svolgerà nelle prossime settimane.

Poste Italiane ha attivato oggi, lunedì 9 marzo 2026, il processo di selezione per reclutare nuovi consulenti finanziari nella provincia di Varese. L'opportunità è riservata a giovani laureati o studenti in fase di conclusione del percorso universitario, con scadenza delle candidature fissata al 23 marzo dello stesso anno. Il progetto mira a rafforzare la rete locale, dove operano già 107 professionisti, inserendoli in un contesto regionale lombardo che conta complessivamente 930 addetti alla consulenza finanziaria. L'iniziativa si colloca nel più ampio piano di ringiovanimento dell'organico aziendale, che negli ultimi anni ha abbassato l'età media dei dipendenti da 51 a 47 anni.