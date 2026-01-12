I delitti del BarLume | Il matrimonio di Pasquali su Sky e NOW

I delitti del BarLume: Il matrimonio di Pasquali, disponibile su Sky e NOW, è l’ultima stagione della serie Sky Original. Ambientata tra Calabria e Pineta, la vicenda combina un nuovo mistero con elementi di commedia e ironia, tutto incentrato su nozze e fughe improvvise. Un racconto che mantiene l’atmosfera caratteristica della saga, offrendo agli spettatori un intreccio tra intrighi e leggerezza.

La saga Sky Original torna con un nuovo mistero tra Calabria e Pineta, tra nozze, fughe improvvise e l'ironia inconfondibile del BarLume.. Proseguono su Sky Cinema le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie " I delitti del BarLume " di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). La seconda storia si intitola " IL MATRIMONIO DI PASQUALI " in onda lunedì 12 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky sarà disponibile on demand anche in 4K.

