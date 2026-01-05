I Delitti del BarLume | Il Gioco delle Coppie in prima TV su Sky Cinema e NOW

Il 5 gennaio 2026, su Sky Cinema Uno e NOW, debutta “Il Gioco delle Coppie”, il nuovo capitolo della serie I Delitti del BarLume. Con protagonisti Filippo Timi, Lucia Mascino e Corrado Guzzanti, il film unisce elementi di mistero, umorismo e romanticismo. La produzione Sky Original offre un’ulteriore occasione di approfondire le vicende ambientate nel caratteristico scenario del BarLume, arricchendo la saga con una narrazione coinvolgente e ben calibrata.

Il 5 gennaio 2026, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW arriva il nuovo capitolo della saga Sky Original con Filippo Timi, Lucia Mascino e Corrado Guzzanti tra mistero, humour e romanticismo.. Arrivano su Sky Cinema le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie " I delitti del BarLume " di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Si parte con " IL GIOCO DELLE COPPIE " in onda domani, lunedì 5 gennaio, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

