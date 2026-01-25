Segui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Hoogerheide 2026. Van der Poel si impone con un dominio netto, conquistando anche la classifica generale. In questa giornata, Del Grosso e Vandeputte completano il podio. Aggiorna la pagina per le ultime novità e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 Dopo due giri di controllo a Van der Poel è bastato uno scatto per fare il vuoto dietro di lui e guadagnare più di un minuto sui rivali. Gruppo inseguitore che fino all’ultimo giro ha contato una ventina di atleti, prima dell’attacco di Thibau Nys che ha sgranato il gruppo e si è giocato il podio in volata, battuto da Del Grosso e Vandeputte. 16.17 Per Van der Poel è l’ottava vittoria nel circuito progettato dal padre Adrie. 16.15 Oltre al nono posto di Filippo Fontana, c’è il 15esimo di Gioele Bertolini. Fra gli altri azzurri Ceolin 24esimo e subito dietro Colledani, 43esimo per Parenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: dominio assoluto di Van der Poel che conquista la Coppa del Mondo, Del Grosso e Vandeputte sul podio di giornata

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: Van der Poel in gara per vincere la Coppa del MondoSegui in tempo reale la Coppa del Mondo di Ciclocross a Hoogerheide 2026, con aggiornamenti sulla gara e le posizioni dei principali protagonisti.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: tre giri completati, Van der Poel in solitariaSegui la diretta della Coppa del Mondo di ciclocross a Hoogerheide 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2026 in DIRETTA: Van der Poel vince in scioltezza, due azzurri in top 20; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA: Van der Poel più forte della sfortuna!; Dove vedere in tv il ciclocross oggi, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026: orari, programma, streaming; Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Benidorm 2026: orari, tv, programma, streaming.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: inizia la corsa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 Grande partenza di Gioele Bertolini, che si trova in ottava posizione dietro a Mathieu Van der Poel. 15.11 ... oasport.it

LIVE HOOGERHEIDE! Van der Poel a caccia della classifica generale di Coppa del Mondo: diretta scritta e aggiornamenti in tempo realeCOPPA DEL MONDO - Ultima tappa di Coppa che è anche l'ultimo test in vista del Mondiale di Hulst di settimana prossima. Mathieu van der Poel deve solo arrivare ... eurosport.it

Oggi ci sono un bel po' di cose da vedere: si chiude la Coppa del Mondo di ciclocross a Hoogerheide, mentre in Spagna continua la Challenge Maiorca femminile con il Trofeo Palma. Da martedì 27 parte l'AlUla Tour, mentre da mercoledì 28 ci sarà anche la - facebook.com facebook

CDM Ciclocross, l’ipoteca di Mathieu van der Poel sulla vittoria della Coppa: “Ma ho speso più energie del previsto” x.com