LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA | dominio assoluto di Van der Poel che conquista la Coppa del Mondo Del Grosso e Vandeputte sul podio di giornata

Da oasport.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Hoogerheide 2026. Van der Poel si impone con un dominio netto, conquistando anche la classifica generale. In questa giornata, Del Grosso e Vandeputte completano il podio. Aggiorna la pagina per le ultime novità e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 Dopo due giri di controllo a Van der Poel è bastato uno scatto per fare il vuoto dietro di lui e guadagnare più di un minuto sui rivali. Gruppo inseguitore che fino all’ultimo giro ha contato una ventina di atleti, prima dell’attacco di Thibau Nys che ha sgranato il gruppo e si è giocato il podio in volata, battuto da Del Grosso e Vandeputte. 16.17 Per Van der Poel è l’ottava vittoria nel circuito progettato dal padre Adrie. 16.15 Oltre al nono posto di Filippo Fontana, c’è il 15esimo di Gioele Bertolini. Fra gli altri azzurri Ceolin 24esimo e subito dietro Colledani, 43esimo per Parenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclocross coppa del mondo hoogerheide 2026 in diretta dominio assoluto di van der poel che conquista la coppa del mondo del grosso e vandeputte sul podio di giornata

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: dominio assoluto di Van der Poel che conquista la Coppa del Mondo, Del Grosso e Vandeputte sul podio di giornata

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: Van der Poel in gara per vincere la Coppa del MondoSegui in tempo reale la Coppa del Mondo di Ciclocross a Hoogerheide 2026, con aggiornamenti sulla gara e le posizioni dei principali protagonisti.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: tre giri completati, Van der Poel in solitariaSegui la diretta della Coppa del Mondo di ciclocross a Hoogerheide 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2026 in DIRETTA: Van der Poel vince in scioltezza, due azzurri in top 20; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA: Van der Poel più forte della sfortuna!; Dove vedere in tv il ciclocross oggi, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026: orari, programma, streaming; Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Benidorm 2026: orari, tv, programma, streaming.

live ciclocross coppa delLIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: inizia la corsa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 Grande partenza di Gioele Bertolini, che si trova in ottava posizione dietro a Mathieu Van der Poel. 15.11 ... oasport.it

live ciclocross coppa delLIVE HOOGERHEIDE! Van der Poel a caccia della classifica generale di Coppa del Mondo: diretta scritta e aggiornamenti in tempo realeCOPPA DEL MONDO - Ultima tappa di Coppa che è anche l'ultimo test in vista del Mondiale di Hulst di settimana prossima. Mathieu van der Poel deve solo arrivare ... eurosport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.