Cibi ultraprocessati e infarto | uno studio quantifica per la prima volta i rischi per il cuore
Un nuovo studio ha scoperto che mangiare molti cibi ultraprocessati aumenta del 47% il rischio di infarto o ictus. La ricerca, pubblicata sull’American Journal of Medicine, si basa su dati raccolti in tutto il territorio degli Stati Uniti. I ricercatori hanno analizzato le abitudini alimentari di migliaia di persone, evidenziando come una dieta ricca di prodotti industriali possa danneggiare il cuore. È la prima volta che si quantificano con precisione i rischi collegati a questa tipologia di alimenti.
Uno studio pubblicato sull’American Journal of Medicine, basato su dati nazionali USA, rileva che una dieta ricca di cibi ultraprocessati è associata a un aumento del rischio di infarto o ictus del 47%.🔗 Leggi su Fanpage.it
Uno studio quantifica in migliaia di miliardi l’impatto economico del miglioramento degli standard scolastici
Uno studio dell'Istituto Ifo, commissionato dalla Bertelsmann Stiftung, quantifica in migliaia di miliardi l'impatto economico derivante dal miglioramento degli standard scolastici in Germania.
Secondo uno studio di Harvard, i prodotti ultraprocessati hanno più cose in comune con le sigarette che con il cibo
Uno studio di Harvard mette in guardia sui prodotti ultraprocessati.
Argomenti discussi: Alimenti ultra-processati aumentano di quasi il 50% il rischio di infarto e ictus; I cibi ultraprocessati e i giovani adulti: una vulnerabilità sottovalutata; Ultra-processato? Basta contare gli ingredienti; I cibi ultra-processati aumentano il rischio cardiaco.
Cibi ultraprocessati e infarto: uno studio quantifica per la prima volta i rischi per il cuoreUno studio pubblicato sull’American Journal of Medicine, basato su dati nazionali USA, rileva che una dieta ricca di cibi ultraprocessati è associata ... fanpage.it
Ultra-processato? Basta contare gli ingredientiPrima di consumare una merenda avete mai pensato di leggerne l’etichetta? Avete sentito parlare di cibi ultraprocessati? Da un’intervista ... msn.com
Quale rapporto tra cancro e cibi ultraprocessati La risposta in uno studio #Salute - facebook.com facebook
Cibi ultraprocessati come le sigarette. "Creano dipendenza e fanno male" x.com