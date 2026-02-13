Cibi ultraprocessati e infarto | uno studio quantifica per la prima volta i rischi per il cuore

Un nuovo studio ha scoperto che mangiare molti cibi ultraprocessati aumenta del 47% il rischio di infarto o ictus. La ricerca, pubblicata sull’American Journal of Medicine, si basa su dati raccolti in tutto il territorio degli Stati Uniti. I ricercatori hanno analizzato le abitudini alimentari di migliaia di persone, evidenziando come una dieta ricca di prodotti industriali possa danneggiare il cuore. È la prima volta che si quantificano con precisione i rischi collegati a questa tipologia di alimenti.