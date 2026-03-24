I Casa Surace al teatro Dehon con La riunione di condominio

Martedì 7 aprile, il gruppo Casa Surace porta al Teatro Dehon di Bologna lo spettacolo “La riunione di condominio - Tutti sotto lo stesso tetto”. Dopo aver conquistato il pubblico sui social con contenuti ironici, presenta una rappresentazione che riflette aspetti della vita quotidiana attraverso scene ambientate in un condominio. Lo spettacolo si inserisce nel calendario culturale della città con un evento che unisce comicità e osservazione sociale.

Dopo aver divertito sui social con la sua ironia, il fenomeno Casa Surace sbarca martedì 7 aprile al Teatro Dehon di Bologna con uno spettacolo che è un vero e proprio spaccato di vita quotidiana: “La riunione di condominio - Tutti sotto lo stesso tetto”. Preparatevi ad assistere all'assemblea più epica e caotica che abbiate mai visto, dove un regolamento da votare, vicini "particolari" e un pubblico coinvolto in prima persona, danno vita a una commedia che è satira, ma anche tenero affresco di un'Italia che si ritrova "tutta sotto lo stesso tetto".Scritto da Simone Petrella, Alessio Strazzullo e Daniele Pugliese, founder e autori... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Una raccolta di contenuti su Casa Surace

Temi più discussi: Casa Surace torna a teatro con La riunione di condominio; Casa Surace al Teatro Puccini con La riunione di condominio - Tutti sotto lo stesso tetto; Casa Surace sbarca a teatro: 'La riunione di condominio', uno spettacolo di ironia e vita vera!; Napoli. ‘Vulcanici’: torna Il podcast televisivo più longevo della Campania.

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Casa Surace in scena al teatro Acacia con “Riunione di condominio” x.com