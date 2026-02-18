Casa Surace la riunione di condominio | lo spettacolo arriva a Pescara

Casa Surace porta il suo humor a Pescara perché il gruppo ha deciso di organizzare uno spettacolo dal vivo. Il 11 aprile, il pubblico potrà assistere a “Casa Surace, la riunione di condominio”, un evento che promette risate assicurate e un momento di divertimento diretto. La compagnia ha scelto questa data per incontrare i fan e portare sul palco la loro comicità irresistibile.

L'effervescente comicità di Casa Surace sbarca a Pescara, il prossimo 11 aprile, con un esilarante spettacolo, dal titolo "Casa Surace, la riunione di condominio". Una riunione condominiale. Un regolamento da votare. E un pubblico che, senza accorgersene, si ritrova parte attiva della scena. È un insieme di storie, dialetti e battaglie, dove i condomini (come nella vita vera) devono trovare un reale accordo almeno su un punto all'ordine del giorno. Tra sketch, battute e momenti improvvisati, l'atmosfera si fa liquida: attori e spettatori si confondono, il palcoscenico si allarga, e la vita quotidiana si trasforma in poesia.