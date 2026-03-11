Casa Surace torna a teatro con La riunione di condominio | dal 1° aprile al via il nuovo spettacolo

Casa Surace torna a teatro con il nuovo spettacolo “La riunione di condominio” e inizierà il tour il primo aprile. Dopo aver partecipato al Festival al Bar live da Sanremo, la compagnia sarà protagonista in diverse città italiane, portando sul palco la propria comicità e le storie di vita quotidiana. Lo spettacolo si inserisce nel calendario degli eventi teatrali in programma nelle prossime settimane.

Dopo il successo di Festival al Bar live da Sanremo, Casa Surace torna a teatro con un nuovo spettacolo pronto a conquistare il pubblico delle principali città italiane. Il collettivo comico tra i più seguiti e amati del web annuncia infatti La riunione di condominio – tutti sotto lo stesso tetto, una commedia esilarante che debutterà dal 1° aprile e porterà sul palco tutta l’ironia, l’energia e la comicità che da oltre dieci anni contraddistinguono il fenomeno Casa Surace. Con milioni di follower e una community trasversale che abbraccia generazioni diverse, Casa Surace si conferma una delle realtà più popolari della comicità italiana contemporanea. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

