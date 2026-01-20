Saldi Invernali senza squilli di tromba commercianti foggiani pronti al rush finale del 50% | Siamo fiduciosi

I saldi invernali 2026 a Foggia sono iniziati a gennaio e si protrarranno fino a fine febbraio. Durante questo periodo, i commercianti offrono sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature, accessori e articoli per la casa. Un’occasione per i consumatori di approfittare di promozioni senza eccessi di clamore, in un contesto di commercio locale che si prepara al rush finale della stagione.

I saldi invernali 2026 sono entrati nel vivo anche a Foggia. Avviati nei primi giorni di gennaio, accompagneranno consumatori ed esercenti fino alla fine di febbraio, coprendo un arco temporale di circa due mesi di sconti su abbigliamento, calzature, accessori e articoli per la casa. Un appuntamento ormai consolidato che, anche quest'anno, si inserisce in un contesto di prudenza nei consumi ma senza particolari segnali di allarme per il commercio tradizionale. Arrivati a circa metà del periodo dei saldi, i negozianti del centro di Foggia tracciano un primo bilancio che non riserva colpi di scena.

