Scacchiere congelato | il Centrodestra si ferma e affida il destino dei candidati sindaco ai vertici romani

Il Centrodestra ha deciso di interrompere le consultazioni e di affidare i criteri per la scelta dei candidati sindaco ai vertici romani. Nessun incontro pubblico o tavolo di coalizione è stato organizzato per discutere una candidatura unitaria, né si prevede un confronto diretto con i rappresentanti locali. La strategia della coalizione si concentra ora nelle mani dei responsabili romani, senza ulteriori fasi di dialogo pubblico.

Chi si aspettava tavoli del Centrodestra per trovare un candidato unico della coalizione o incontri agrigentini per presentare un candidato sindaco resterà deluso. Tutto lo schieramento di Centrodestra ha premuto improvvisamente il tasto "pausa", e non solo per Agrigento. Nonostante le scadenze elettorali si avvicinino, i vertici della coalizione hanno deciso di congelare ogni trattativa su alleanze e candidature per evitare distrazioni sul referendum sulla magistratura. Un passaggio considerato importante e non solo per l'assetto del sistema giudiziario, ma anche per gli equilibri politici. Inutile, quindi, forzature in avanti di partiti, coalizioni e candidati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Elezioni a Messina: oggi si completa il puzzle dei candidati a sindaco e intanto impazza... il “toto-liste”Mentre si cerca di capire chi completerà il puzzle dei candidati a sindaco, c’è fermento da settimane – in alcuni casi anche da mesi – per il... Amministrative, affondo dei commissari Dc: "Finto civismo, i partiti del centrodestra si riconoscano in candidati espressione della coalizione"Le imminenti consultazioni elettorali, che vedranno al voto 9 comuni della provincia di Agrigento, costituiscono un banco di prova importante per il...