Musica i BTS tornano con Arirang | il comeback live da Gwanghwamun Square a Seul

I BTS sono tornati con il concerto “Arirang” a Gwanghwamun Square a Seul, che ha segnato il loro ritorno musicale. L’evento, trasmesso live, ha celebrato l’uscita del nuovo album “Arirang” e ha attirato un vasto pubblico. La performance ha rappresentato un momento importante per la band, che ha presentato le nuove canzoni davanti ai fan e ai presenti in piazza.

(LaPresse) Il BTS THE Comeback Live Arirang ha segnato il grande ritorno dei BTS. Dalla storica Gwanghwamun Square di Seul, l’evento ha celebrato l’uscita del nuovo attesissimo album Arirang, segnando quello che molti definiscono il comeback del decennio. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook hanno conquistato il palco globale con una performance emotiva e simbolica, tra visual spettacolari e coreografie coinvolgenti. La scaletta di 12 brani ha alternato otto nuove tracce dell’album eseguite dal vivo per la prima volta ai grandi successi che hanno segnato la carriera della band. Ambientato tra Gwanghwamun e il Palazzo Gyeongbokgung, lo show ha saputo coniugare la storia e il patrimonio culturale coreano con una produzione contemporanea di altissimo livello, portando il fascino della Corea del Sud a un pubblico globale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Musica, i BTS tornano con “Arirang”: il comeback live da Gwanghwamun Square a Seul Articoli correlati Come seguire il concerto BTS The Comeback Live / Arirang in diretta streaming dall'ItaliaBuon BTS The Comeback Live / Arirang Day a tutto l’ARMY! I BTS, per celebrare la propria reunion e il loro nuovo album saliranno sul palco per la... K-pop in festa: il ritorno dei BTS. A Seul in concerto con il nuovo album “Arirang” e in diretta su Netflix in 190 PaesiRoma, 20 marzo 2026 – A Seul è tutto pronto per il ritorno sul palco dei BTS, la band del K-pop più famosa al mondo. BTS Arirang Comeback Live Concert Contenuti utili per approfondire Gwanghwamun Square Temi più discussi: Il 2026 è l'anno dei BTS: il ritorno dopo il servizio militare; Seul, maxi concerto per il ritorno dei BTS idoli del K-pop; BTS a Seoul, dentro la piazza: Gwanghwamun si ferma. È da qui che ricomincia il K-pop; Bts, The Comeback live Airgang su Netflix dalla storica Gwanghwamun Square di Seul. BTS a Seoul, dentro la piazza: Gwanghwamun si ferma. È da qui che ricomincia il K-popIl comeback dei BTS a Gwanghwamun travolge Seoul: uno show perfetto che segna l’inizio di una nuova era globale per la musica ... panorama.it BTS torna a Seul con un concerto evento nella storica Gwanghwamun SquareL'evento ha segnato il ritorno live dei BTS dopo il servizio militare obbligatorio e l’inizio di un tour globale. L’identità visiva e musicale ha enfatizzato la cultura coreana, con simboli tradiziona ... it.blastingnews.com Sky tg24. . I BTS sono tornati sul palco con un concerto evento nel centro della capitale sudcoreana. L’esibizione in Gwanghwamun Square ha attirato centinaia di migliaia di fan, mentre il nuovo album ha registrato vendite record già nel primo giorno. Ce ne p facebook Piccolo spoiler del palco in fase di montaggio a Gwanghwamun Square per il concerto di sabato STA DIVENTANDO SEMPRE PIÙ REALE BTS IS COMING #BTSLiveonNetflix x.com