Giulia Salemi | Ho ritrovato Nausika sarà sempre la mia sorellina La influencer racconta l' incontro casuale che l' ha riempita di gioia

Giulia Salemi ha condiviso di aver incontrato Nausika, descrivendola come una sorellina e affermando che sarà sempre parte della sua vita. La influencer ha raccontato di averla ritrovata casualmente durante una serata a teatro, in occasione della prima di un musical molto amato, un evento che le ha regalato una grande emozione e un senso di gioia improvvisa.

Metti una sera a teatro, per la prima di un musical, il piacere di uno spettacolo amato in tutto il mondo, iil glamour di una prima ma, sopra a tutto questo, un incontro inaspettato che ti apre il cuore. E' quello che è successo ieri sera a Giulia Salemi, che si apprestava a godersi Notre Dame de Paris, e invece è stata travolta da emozioni ben più forti. Emozioni che lei stessa ha raccontato nelle sue Instagam stories con grande entusiasmo. La influencer ha infatti girato un breve video ancora nel foyer del teatro per raccontare cose le è successo. Nel video appare insieme a una ragazza più giovane, ed è proprio la presenza di quella...

