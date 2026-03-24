Hojlund racconta la sua rinascita | Napoli? Ho ritrovato la gioia di giocare

Da spazionapoli.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivato a Napoli negli ultimi giorni di mercato, Rasmus Hojlund è diventato il giocatore più prolifico della stagione azzurra. Un’operazione nata dall’emergenza, quella legata all’infortunio di Romelu Lukaku. Una necessità che è diventata una delle virtù più importanti della squadra di Conte. L’attaccante danese, con 14 gol e 4 assist in stagione, è diventato un vero e proprio leader. A Manchester si era perso, ma all’ombra del Vesuvio è tornato a dominare dentro l’area di rigore avversaria. Hojlund: l’addio al Manchester e le voci in Danimarca. Intervenuto ai microfoni di TV2, canale danese, Hojlund ha parlato del suo passaggio in azzurro: “A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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