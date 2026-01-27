Bove spiega la decisione di tornare a giocare, nonostante le attuali limitazioni in Italia. La sua scelta nasce da un desiderio di continuare a praticare il calcio, anche se temporaneamente impossibilitato a giocare nel suo paese. In un periodo di incertezza, l’atleta sottolinea l’importanza di mantenere l’impegno e la passione, senza attendere modifiche normative.

“Per ora non posso giocare in Italia, ma sicuramente non volevo stare con le braccia conserte ad aspettare un cambio di regolamento “. Edoardo Bove riparte dal Watford, in Championship, a distanza di più di un anno da quel Fiorentina – Inter dell’ 1 dicembre 2024 in cui il 22enne si accasciò al suolo in arresto cardiaco, facendo temere il peggio per qualche attimo. E lo farà in Inghilterra perché il regolamento – visto il defibrillatore sottocutaneo – non gli consente di giocare in Italia. “In futuro non so cosa accadrà, ma tengo a specificare che il Watford non è una seconda scelta. Era già un mio obiettivo giocare in Inghilterra: mi piace il calcio inglese, il ritmo”, ha dichiarato Bove in un’intervista a Sky Sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Watford? C’è stato un segno del destino, ho voluto pensare che dovesse andare così”: Bove racconta la sua scelta di tornare a giocare

Bove condivide il suo percorso di adattamento al Watford, evidenziando come abbia affrontato le sfide del trasferimento in Inghilterra.

Edoardo Bove ha firmato con il Watford, segnando il suo ritorno in campo dopo un periodo di pausa.

