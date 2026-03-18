Sconfitta a Prato | Unione Rugby mantiene la terza posizione

L’Unione Rugby San Benedetto ha perso 22-12 contro i Cavalieri Union Prato Sesto a Prato, ma conserva comunque la terza posizione in classifica. La partita si è svolta senza variazioni nelle posizioni di vertice per entrambe le squadre, e la squadra ospite non è riuscita a recuperare lo svantaggio durante il match. La gara si è conclusa con la vittoria dei Cavalieri Union Prato Sesto.

La sconfitta per 22-12 contro i Cavalieri Union Prato Sesto non segna la fine delle speranze dell’Unione Rugby San Benedetto, che mantiene salda la terza posizione in classifica. Nonostante il vento forte abbia reso arduo ogni gioco e l’infortunio di Gaston Jimenez abbia indebolito le fila rossoblù, la squadra ha dimostrato resilienza nel primo anno di categoria. Il risultato negativo arriva dopo una partita combattuta dove i padroni di casa hanno sfruttato il calo degli ospiti nella ripresa per allungare il distacco. Tuttavia, con una gara ancora da recuperare e pari punti con L’Aquila, il cammino verso gli obiettivi stagionali resta aperto e pieno di potenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sconfitta a Prato: Unione Rugby mantiene la terza posizione Articoli correlati Unione Rugby Firenze. Due vittorie e due ko. Ma il derby va al PratoDue vittorie e due sconfitte: questo il bilancio dell’Unione Rugby Firenze nelle partite di campionato del fine settimana. Rugby. Banca Centro Cus Siena Rugby sconfitta in trasferta. Nienta da fare contro il Gubbio, secondo in classificaTrasferta amara per il Banca Centro Cus Siena Rugby, sconfitto per 33-10 sul campo del Rugby Gubbio al termine di una gara complicata, segnata da... Contenuti e approfondimenti su Unione Rugby Temi più discussi: Unione Rugby, sconfitta a Prato: finisce 22-12; L’Unione Rugby San Benedetto lotta ma si arrende a Prato: finisce 22-12; L’Unione Rugby Samb lotta a Prato ma cede 22-12 alla capolista; Fifa Unione Samb Rugby, a Prato il big match finisce 22-12. Fifa Unione Samb Rugby, a Prato il big match finisce 22-12Ora lo sguardo è già rivolto a domenica 22 marzo: l’Unione tornerà tra le mura amiche del Mandela per affrontare la Roma Rugby ... rivieraoggi.it Unione Rugby San Benedetto, il big match va ai Cavalieri Prato Sesto: finisce 22-12Trasferta difficile per i rossoblù contro la prima in classifica. Decisivi due allunghi dei toscani nella ripresa. Meta di Del Prete e nel finale di Baronio ... lanuovariviera.it RUGBY All'Unione Rugby San Benedetto non riesce l'impresa a Prato. Comunque una buona prestazione per i ragazzi di coach Lobrauco, che restano al terzo posto in classifica ... - facebook.com facebook