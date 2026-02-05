Sabato a Bologna si apre la final four del campionato italiano di hockey indoor. Le quattro squadre, tra cui l’HC Bondeno di Bolognesi, si sfideranno per conquistare il titolo della stagione 202526. Bondeno, che partecipa per il quarto anno di fila, si presenta con tutte le carte in regola, insieme ad HC Bra, HCC Butterfly e HP Valchisone. La competizione promette emozioni e sfide serrate fino all’ultimo minuto.

Manca veramente poco alle Final Four che decideranno chi sarà la squadra campione d’Italia Indoor per la stagione 202526 e l’ HC Bondeno del presidente Bolognesi, per il quarto anno consecutivo, si giocherà tutte le carte a disposizione, ancora assieme ad HC Bra, HCC Butterfly e HP Valchisone. Dopo il campionato vinto nel febbraio 2023, il secondo posto del 2024 ed il quarto posto dell’anno scorso, mister Marco Pritoni ha già la lista, al momento allargata, di chi saranno i suoi alfieri. Si tratta di Simone Calzolari, classe 2003, portiere specialista dell’indoor, Giovanni Severini, classe 2008, portiere, Alessandro Bergamini, classe 1998, vicecapitano, difensore laterale, Alessandro Calzolari, classe 2005, difensore laterale, Franco Ferrante, classe 1992, difensore, Pietro Lago, classe 1999, difensore, Ajmal Hussain, classe 1997, difensore centrale, Michele Bandiera, classe 1999, difensore laterale, Andrea Bergamini, classe 2000, attaccante, Isaac Merighi, classe 2005, attaccante, Gabriel Biocca, classe 2007, difensore laterale, all’occorrenza attaccante, Ramiro Hernandez, classe 1997, attaccante, Jorge Hernandez, classe 1999, attaccante, Marcello Succi, classe 2002, attaccante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Hockey Indoor: l'ultimo atto della stagione a Bologna. Bondeno, sabato scatta la final four tricolore

Debutto entusiasmante per la prima squadra femminile di hockey indoor a Bondeno, che ha esordito con successo nel campionato nazionale.

Il 17 gennaio al Palacus di Pisa si è disputata la penultima giornata del campionato indoor italiano di hockey categoria elite.

ORGOGLIO CASTELLESE: L’UNDER 14 DELL’HOCKEY PAOLO BONOMI È CAMPIONE INTERREGIONALE! Una domenica da incorniciare per lo sport di Castello d’Agogna e per tutta la nostra comunità. La squadra Under 14 indoor dell’Hockey Paolo B facebook