MOLO presenta “Better Together”, la collezione primavera-estate 2026 che mette in evidenza il valore della connessione e dell’inclusione. Attraverso capi pensati per condividere momenti autentici, questa linea sottolinea l’importanza di sentirsi parte di qualcosa di più grande. La collezione invita a riscoprire la semplicità e la gioia di stare insieme, promuovendo un messaggio di unità e convivialità.

Per la PrimaveraEstate 2026 MOLO sceglie di raccontare un’esperienza semplice ma potentissima: la gioia di stare insieme e sentirsi connessi. La nuova stagione è un inno alla condivisione, all’amore e alla solidarietà, un omaggio alla magia che nasce quando si costruisce qualcosa collettivamente — perché ci sono traguardi che da soli non si raggiungono. Il messaggio è chiaro, diretto, e diventa il filo conduttore dell’intera collezione: insieme è meglio. Il primo drop si intitola “Better Together” ed è un tributo colorato e contemporaneo al simbolo più iconico del brand: l’arcobaleno. Condiviso da bambine e bambini, l’arcobaleno viene reinterpretato attraverso stampe e righe multicolor, trasformandosi in un linguaggio visivo che parla di inclusione, unione e dei valori fondamentali di MOLO: tolleranza e gentilezza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - MOLO presenta “Better Together”: la nuova collezione SS 2026 celebra connessione, inclusione e gioia di stare insieme

