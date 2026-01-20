La nuova collezione 2026 di Salvatore Pappacena, intitolata

Straordinario successo di pubblico e sold-out di presenze in entrambe le sfilate della serata di presentazione di “Maestà”, la nuova collezione 2026 di abiti da sposa e da cerimonia di Salvatore Pappacena. La presentazione, avvenuta nel suggestivo scenario del Salone Margherita di Napoli, condotta da Veronica Maya e con la regia e organizzazione di Clarence Management, ha confermato lo stilista casertano come uno dei principali protagonisti dell’alta moda italiana. Pappacena ha conquistato il pubblico presente, con l’artista Valentina Stella in prima fila fra i tanti, con le sue creazioni esempio di arte e talento, stile ed eleganza, ricercatezza dei particolari e cura maniacale dei dettagli. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Moda, la nuova collezione 2026 di Salvatore Pappacena

MOLO presenta "Better Together": la nuova collezione SS 2026 celebra connessione, inclusione e gioia di stare insieme

Pitti 109: Yes Zee racconta la collezione e le difficoltà nel fare moda oggi

