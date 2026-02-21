Rubinetti più forti tra Ravenna e Camerlona | Hera allunga la rete idrica per oltre due chilometri

Hera ha avviato un ampliamento della rete idrica tra Ravenna e Camerlona, con lavori previsti dal 14 al 22 aprile in via Reale e dal 2 al 16 maggio in via Bagarina. L’intervento prevede l’estensione di oltre due chilometri di tubature per garantire una fornitura più forte e stabile nei quartieri interessati. L’intera operazione mira a rafforzare il servizio e ridurre eventuali interruzioni. La nuova rete sarà installata lungo le strade principali delle due zone.

Al via a giugno i lavori per potenziare l'acquedotto tra via Reale e via Bagarina: un intervento da oltre 530mila euro per servire nuove utenze e migliorare tutto il sistema I lavori ricadono in parte su terreni di proprietà del Comune e in parte su terreni privati. Per la posa delle tubazioni Hera ha già conseguito gli accordi bonari con i proprietari. Sono già state individuate da Hera le imprese che dovranno eseguire i lavori previsti a partire da giugno e fino agli inizi di novembre.