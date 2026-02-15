Franco Nero ottiene una stella sulla Walk of Fame di Hollywood felicità dell’attore per il riconoscimento

C’è una nuova stella “italiana” sulla Hollywood Walk of Fame: è quella di Franco Nero, che ha ottenuto il riconoscimento nella categoria Motion Pictures, durante Filming Italy – Los Angeles. L’attore la definisce “un onore immenso” e la dedica anche a colleghi e famiglia. Con Nero gli italiani premiati sono 17: attesa anche la stella postuma per Carlo Rambaldi, che porterà il totale a 18. Franco Nero premiato sulla Walk of Fame durante Filming Italy – Los Angeles La carriera di Franco Nero e le altre stelle italiane Come si ottiene una stella: categorie, domanda e costi Franco Nero premiato sulla Walk of Fame durante Filming Italy – Los Angeles Franco Nero ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures, con una cerimonia organizzata dalla Hollywood Chamber of Commerce durante l’undicesima edizione di Filming Italy – Los Angeles, la rassegna fondata e diretta da Tiziana Rocca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Franco Nero riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame perché la Camera di Commercio di Hollywood ha deciso di premiarlo per la sua lunga carriera nel cinema.

Questa settimana si fa un passo in più nella carriera di Franco Nero.

