Hannah Montana compie 20 anni | speciale in arrivo su Disney+

Hannah Montana, il personaggio interpretato da Miley Cyrus, compie 20 anni e sarà protagonista di uno speciale in arrivo su Disney+. Miley Cyrus aveva definito Hannah Montana come il più grande regalo della sua vita. La serie televisiva ha avuto un ruolo importante nella carriera dell’attrice e cantante, diventando un fenomeno tra il pubblico giovane. Lo speciale celebrativo sarà trasmesso prossimamente sulla piattaforma Disney+.

Il più grande regalo della sua vita. Così qualche tempo fa Miley Cyrus definiva il personaggio di Hannah Montana. Certamente più di un semplice alter ego: l’esperienza che ha dato il via alla sua carriera. E ora che quella serie si appresta a spegnere 20 candeline – ebbene sì, sono passati già vent’anni – la cantante non poteva certo far finta di nulla. Disney+ (l’erede in streaming di Disney Channel) è quindi pronta a celebrare questo anniversario con uno speciale dedicato alla serie, disponibile sulla piattaforma dal 24 marzo prossimo. Miley Cyrus, guidata dalla podcaster Alex Cooper, ripercorrerà quindi le tappe principali di un fenomeno che ha segnato un’intera generazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Hannah Montana compie 20 anni: speciale in arrivo su Disney+ Articoli correlati Arriva lo speciale per i 20 anni di Hannah Montana: ecco cosa sappiamoUna notizia bellissima per tutti i millennials appassionati della celebre serie tv. Leggi anche: Disney Plus, anticipazioni: Hannah Montana 20th Anniversary Special arriverà il 24 marzo Hannah Montana (serie tv 2006) TRAILER ITALIANO Altri aggiornamenti su Hannah Montana Temi più discussi: ‘Hannah Montana’, Miley Cyrus per il 20° anniversario della serie; Hannah Montana compie 20 anni: Miley Cyrus torna con uno speciale su Disney+; 'Hannah Montana' compie 20 anni: il gran ritorno di Miley Cyrus; Tutto quello che sappiamo su Hannah Montana 20th Anniversary Special. Hannah Montana compie 20 anni: Miley Cyrus torna con uno speciale su Disney+Hannah Montana compie 20 anni: Miley Cyrus torna con uno speciale celebrativo su Disney+ che ripercorre la nascita della serie. bestmovie.it Hannah Montana, per i 20 anni Miley Cyrus annuncia uno speciale in uscita il 24 marzoMiley Cyrus tornerà a vestire i panni di Hannah Montana: Disney ha confermato la realizzazione di uno speciale dedicato al celebre personaggio, a vent’anni dal debutto della serie che ha lanciato la ... tg24.sky.it Hannah Montana sta per tornare e il "Best of Both Worlds" non è mai stato così vicino! Preparate i glitter e rispolverate la parrucca bionda: Miley Cyrus ha ufficialmente annunciato lo speciale per il 20° anniversario di Hannah Montana! A vent'anni esatti dal - facebook.com facebook Il segreto è svelato! Non vediamo l'ora di celebrare. Hannah Montana 20th Anniversary Special, disponibile dal 24 Marzo in esclusiva su Disney+. #MileysMemories x.com