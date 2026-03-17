Il 24 marzo, Disney+ presenterà uno speciale dedicato ai 20 anni di Hannah Montana, in cui Miley Cyrus torna a interpretare il personaggio. Il trailer dello speciale mostra Miley Cyrus vestita come Hannah Montana, in attesa di condividere ricordi e momenti della serie con i fan. Lo show celebrativo segna il ritorno del personaggio sullo schermo dopo due decenni dalla prima messa in onda.

Il 24 marzo arriverà sugli schermi di Disney+ l'atteso progetto che celebra i due decenni trascorsi dal debutto del popolare show. Miley Cyrus è tornata nel mondo di Hannah Montana in occasione di uno speciale che celebra i 20 anni della serie e il trailer mostra la star della musica arrivare sul set della popolare serie Disney. L'appuntamento per i fan è stato fissato al 24 marzo su Disney+ e sugli schermi si potrà quindi fare un tuffo nel passato. Le anticipazioni contenute nel trailer dello speciale In Hannah Montana 20th Anniversary Special si mostrerà Miley Cyrus §§riflettere sull'esperienza vissuta nel realizzare lo show** che le ha regalato la fama mondiale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Miley Cyrus è di nuovo Hannah Montana nel trailer dello speciale dedicato ai 20 anni della serie

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Tutto quello che riguarda Miley Cyrus

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