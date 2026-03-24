Candidata a 4 Emmy Awards, la sitcom ha dato origine a 14 album di platino e 18 d’oro. Walt Disney la commissionò dopo il trionfo di High School Musical, facendo di Hanna Montana uno dei franchise di maggior successo commerciale degli Studios. Oggi fidanzata con il musicista Maxx Morando, Miley rimane una presenza di spicco nello show, tra dischi e progetti visivi sempre più ambiziosi. Intanto, il suo alter ego continua a conquistare il pubblico, con tutte le stagioni disponibili su Disney+ per chi vuole rivivere la magia. Mentre ci prepariamo a celebrare un favoloso «Hannahversary» con la reunion Hannah Montana 20th Anniversary Special (disponibile sulla piattaforma di Topolino), scopriamo come è il cast della serie oggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hanna Montana 20 anni dopo, i protagonisti oggi

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Tutto quello che riguarda Hanna Montana

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Miley Cyrus alla premiere dello speciale di Hannah Montana. x.com