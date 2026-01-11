Dopo vent’anni, Torino accoglie nuovamente la Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Questa cerimonia segna un momento di ripresa e di condivisione per la città, che si prepara ad ospitare eventi sportivi di grande rilevanza dal 6 al 22 febbraio 2026. L’arrivo della Fiamma rappresenta un collegamento tra il passato olimpico di Torino e il futuro delle competizioni in programma.

(Adnkronos) – A vent’anni da Torino 2006, Torino torna respirare l’atmosfera dei Giochi Olimpici Invernali, con l’arrivo in città della Fiamma di Milano Cortina 2026, in vista dei Giochi in programma dal 6 al 22 febbraio. Partita da Roma il 6 dicembre 2025, la Fiamma Olimpica sta attraversando tutte le regioni italiane in un viaggio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano-Cortina, oggi dopo 20 anni la Fiamma Olimpica torna a Torino

Leggi anche: La Fiamma olimpica torna in Italia dopo 20 anni. Jasmine Paolini e Filippo Ganna tedofori d’eccezione

Leggi anche: Milano Cortina: la Fiamma Olimpica oggi da Amalfi a Pompei

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milano Cortina 2026: ecco le montagne dei Cinque Cerchi, da Livigno ad Anterselva; Giovedì 8 gennaio la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraversa l'Emilia; Il percorso della Fiamma Olimpica: dove è stata e dove passerà; Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano (6-22 febbraio 2026). Questa mattina la fiamma olimpica è arrivata in Liguria, precisamente a Riomaggiore. Il suo percorso è proseguito verso La Spezia, Lavagna, Chiavari, Rapallo e Portofino. Alle 17 arri.

Milano-Cortina, oggi dopo 20 anni la Fiamma Olimpica torna a Torino - Partita da Roma il 6 dicembre 2025, la Fiamma Olimpica sta attraversando tutte le regioni italiane in un viaggio di 63 giorni e oltre 12mila chilometri ... adnkronos.com