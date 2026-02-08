La panchina di Roberto De Zerbi si fa sempre più a rischio. Dopo la sconfitta pesante per 5-0 contro il PSG a Parigi, il tecnico italiano rischia di perdere il posto. La squadra non riesce a reagire e le critiche aumentano. Ora si attende una reazione immediata o potrebbe arrivare l’esonero.

Si complica e non poco la posizione di Roberto De Zerbi al Marsiglia con l’allenatore italiano che ha dovuto incassare la sconfitta per 5-0 contro i rivali di sempre del PSG. Marsiglia, possibile l’esonero di De Zerbi (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo la cocente eliminazione in Champions League, la posizione del tecnico italiano si è fatta sempre più difficile in casa Marsiglia con il club che ora è chiamato a prendere una decisione sul suo futuro conscio anche di rischiare di vivere un finale di stagione difficile. Roberto De Zerbi sembra essere giunto alla fine del suo ciclo alla guida della squadra transalpina che potrebbe anticipare l’addio rispetto alla fine della stagione, andando a salutare l’ex Sassuolo e Brighton. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Esonero De Zerbi, disastro Marsiglia a Parigi: panchina a forte rischio

L’Olympique Marsiglia sta vivendo giorni caldi in vista della prossima partita.

Il tecnico del Marsiglia, De Zerbi, potrebbe perdere la panchina.

