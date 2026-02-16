Neanche il tempo di dimettersi | De Zerbi ha già un’altra panchina

Roberto De Zerbi ha lasciato il suo incarico al Marsiglia dopo pochi mesi, a causa di divergenze con la società. La decisione arriva a poche settimane dalla firma del contratto e subito dopo alcuni risultati deludenti della squadra. Il tecnico italiano, che aveva accettato la panchina francese ad agosto, si trova ora a cercare una nuova opportunità lavorativa.

Roberto De Zerbi potrebbe tornare a sedere in panchina in Premier League.

