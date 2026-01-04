Provoca un incidente | guidava sotto effetto di droghe

Lo scorso 8 dicembre a Terracina, un incidente stradale ha coinvolto un veicolo condotto da un uomo risultato positivo a sostanze stupefacenti. L’incidente ha causato danni a entrambi i mezzi, senza gravi feriti. La polizia ha effettuato i controlli necessari e ha accertato che alla guida si trovava sotto l’effetto di droghe. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale.

Lo scorso 8 dicembre aveva provocato un incidente stradale. Si era scontrato con un altro veicolo mentre era alla guida della sua auto, a Terracina.Il sinistro aveva richiesto l'intervento dei carabinieri dell'aliquota radiomobile, che nel procedere ai rilievi avevano sottoposto il conducente del.

