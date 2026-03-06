iran la guerra si allarga raid israeliani su beirut missili di teheran su tel aviv

L’area mediorientale si sta sviluppando con nuovi scontri, dopo che l’esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato attacchi su Beirut, in Libano. Nel frattempo, fonti iraniane riferiscono di aver lanciato missili su Tel Aviv. La situazione si sta evolvendo con ulteriori operazioni militari da parte di entrambe le parti coinvolte.

La guerra in Medio Oriente si allarga. L'esercito israeliano ha affermato che sta conducendo nuovi attacchi su Beirut, in Libano. "Le Idf hanno iniziato ad attaccare le infrastrutture dell'organizzazione terroristica Hezbollah a Dahiyya, Beirut, seguiranno maggiori dettagli", ha riferito l'esercito su X. Massicci raid israeliani avevano già colpito il Libano nella notte. L'Onu ha chiesto indagini immediate. "L'impatto devastante di questo nuovo conflitto è già sotto i nostri occhi, con i civili che pagano un prezzo dolorosamente alto", ha affermato in una nota la portavoce dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani.

Iran, ancora raid Usa e israeliani su Teheran: colpiti un ospedale e il quartier generale dei Pasdaran. Missili contro Gerusalemme e Tel Aviv. Trump: «Parlerò coi nuovi leader». Mistero su AhmadinejadGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare». Larijani: «Non trattiamo con gli Usa». Raid israeliani su Beirut: 10 morti(di Vivana Mazza, corrispondente da New York) La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti americani che lo hanno...

Iran, le prime immagini dell'attacco Usa-Israele: missili colpiscono Teheran

Iran, la guerra in diretta: nuovi raid di Israele in Libano, Trump: Operazione di terra inutile. Meloni: Italia farà la sua parte. Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Tel Aviv ha lanciato attacchi su Teheran e Beirut, raid iraniani in Bahrein

Guerra Usa Iran, missili su Tel Aviv. Colpito un hotel in Bahrein. Trump: «Inviare truppe di terra una perdita di tempo». Guerra Usa Iran, la diretta di oggi venerdì 6 marzo Un altro Paese è stato sfiorato dal gorgo che si è avvitato sul Medio Oriente a causa della guerra scatenata da

A Tel Aviv molti residenti hanno iniziato a trascorrere la notte nelle stazioni della metropolitana. Le piattaforme, normalmente affollate di pendolari, si sono trasformate in rifugi improvvisati mentre le sirene antiaeree continuano a segnalare possibili attacchi mis

Nella notte e durante le prime ore del mattino, Tel Aviv ha effettuato nuovi raid aerei sulle città di confine nel sud del Libano, a Beirut e nel campo profughi palestinese di Beddawi, a Tripoli, dove ci sarebbero almeno due morti e un ferito