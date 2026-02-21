Iran-Usa il percorso in salita dei negoziati e l’incognita della guerra

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti aumentano a causa di recenti scontri nel Golfo Persico, dove navi e droni sono stati coinvolti in incidenti. I negoziati per ridurre le tensioni si sono complicati, mentre le parti mantengono posizioni dure. La possibilità di un conflitto armato si fa più concreta, alimentando preoccupazioni in tutto il mondo. La situazione resta incerta e difficile da prevedere, con molte questioni ancora aperte.

Tra Usa e Iran le correnti ascensionali dei negoziati si mescolano con gelidi venti di guerra creando una crescente confusione sul piano politico, diplomatico, militare, strategico. I due nuovi round di trattative in Oman e Svizzera hanno prodotto risultati definiti "costruttivi" da entrambe le parti, ma la realtà è che né Washington né Teheran sembrano avere le idee chiare su quale deve essere il punto di caduta dei negoziati. E al contempo gli Usa rafforzano lo schieramento militare in Medio Oriente: il presidente Donald Trump sta plasmando il più imponente apparato aeronavale mai visto nella regione dall'invasione dell'Iraq nel 2003, con il gruppo d'attacco della portaerei Uss "Abraham Lincoln " destinato a essere raggiunto da quello della " Gerald Ford " reduce dell'operazione-Venezuela e, in prospettiva, anche dalla " George H.