Guasto al passaggio a livello treno soppresso sulla linea San Severino-Salerno | disagi per i pendolari

Da salernotoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di un guasto al passaggio a livello, il treno sulla linea San Severino-Salerno è stato soppresso, causando disagi ai pendolari. La mattinata si è rivelata complicata per i viaggiatori che si sono trovati a dover modificare i propri piani di viaggio a causa dell’interruzione del servizio. La situazione evidenzia le difficoltà legate ai frequenti disservizi ferroviari sulla tratta.

Mattinata complicata per i pendolari della linea ferroviaria Mercato San Severino–Salerno. A segnalare i disservizi alla redazione sono stati diversi viaggiatori, rimasti bloccati o costretti a riorganizzare i propri spostamenti a causa della soppressione di un treno regionale.I disagi per i.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Disagi sulla linea ferroviaria San Severino–Salerno: corsa cancellata per guasto tecnicoA causa di un guasto tecnico, una corsa sulla linea ferroviaria tra San Severino e Salerno è stata cancellata questa mattina.

Guasto al passaggio a livello: disagi per chi viaggia in trenoUna mattinata di disagi per i pendolari liguri a causa di un guasto al passaggio a livello presso la stazione di Pietra Ligure.

