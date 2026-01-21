Guasto al passaggio a livello treno soppresso sulla linea San Severino-Salerno | disagi per i pendolari

A causa di un guasto al passaggio a livello, il treno sulla linea San Severino-Salerno è stato soppresso, causando disagi ai pendolari. La mattinata si è rivelata complicata per i viaggiatori che si sono trovati a dover modificare i propri piani di viaggio a causa dell’interruzione del servizio. La situazione evidenzia le difficoltà legate ai frequenti disservizi ferroviari sulla tratta.

Mattinata complicata per i pendolari della linea ferroviaria Mercato San Severino–Salerno. A segnalare i disservizi alla redazione sono stati diversi viaggiatori, rimasti bloccati o costretti a riorganizzare i propri spostamenti a causa della soppressione di un treno regionale.

