Grottaminarda torna la Via Crucis Vivente | la XXIII edizione in scena per le strade del paese

Il corteo prenderà il via dalla Stazione di Poste, in Corso Vittorio Veneto, per ripercorrere — attraverso figuranti in costume d’epoca — le stazioni della Passione di Cristo. Il tema scelto per quest’anno è tratto dal profeta Zaccaria: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Zc 12, 10). Gli organizzatori rendono noto che, in caso di avverse condizioni meteorologiche, l’evento sarà rinviato a sabato 11 aprile 2026, sempre alle ore 18:00. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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