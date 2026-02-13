Bomba Pulisic dall’Inghilterra | Apertura alla Premier League Il Milan informato che …

Christian Pulisic ha ricevuto un’offerta dall’Inghilterra, mentre il Milan continua a trattare il rinnovo del suo contratto. La notizia circola con insistenza, ma fonti inglesi affermano che il giocatore sarebbe aperto a un trasferimento nella Premier League, anche se il club rossonero resta in corsa per convincerlo a restare a Milano. A differenza di quanto si pensasse fino a ora, le parole di un intermediario inglese fanno intuire che Pulisic potrebbe lasciare il Milan, nonostante le trattative siano ancora in corso.