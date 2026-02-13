Bomba Pulisic dall’Inghilterra | Apertura alla Premier League Il Milan informato che …
Christian Pulisic ha ricevuto un’offerta dall’Inghilterra, mentre il Milan continua a trattare il rinnovo del suo contratto. La notizia circola con insistenza, ma fonti inglesi affermano che il giocatore sarebbe aperto a un trasferimento nella Premier League, anche se il club rossonero resta in corsa per convincerlo a restare a Milano. A differenza di quanto si pensasse fino a ora, le parole di un intermediario inglese fanno intuire che Pulisic potrebbe lasciare il Milan, nonostante le trattative siano ancora in corso.
In questi giorni si parla moltissimo dei possibili rinnovi in casa Milan. Tra questi anche quello di Pulisic: il giocatore al momento non sarebbe una priorità, non per il valore indiscutibile dell'attaccante, ma perché il Milan avrebbe la possibilità di attivare l'opzione fino al 2028 presente nel contratto dell'ex Chelsea. Dall'Italia si parla comunque di un possibile rinnovo nei prossimi mesi, senza particolare urgenza o pericoli. Voci completamente opposte arrivano dall'Inghilterra: secondo il sito TEAMtalk l'interesse della Premier League sarebbe crescente con Pulisic che sarebbe aperto al ritorno nel campionato inglese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
