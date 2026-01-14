La maternità non è tutta rosa e fiori Cosa vuol dire essere una mamma onesta sui social

La maternità è un’esperienza complessa e diversa per ogni donna. Essere onesti sui social significa condividere sia le gioie che le difficoltà, offrendo un’immagine autentica della genitorialità. Carlotta Manni, mamma di Stella e content creator, utilizza questa parola per sottolineare l’importanza di raccontare con sincerità le sfide quotidiane, contribuendo a creare un dialogo reale e rispettoso tra genitori e comunità online.

Onesta è una parola che ricorre spesso nel linguaggio di Carlotta Manni, mamma di Stella, content creator e figura di riferimento sui social network sul tema della maternità e della genitorialità. Onesta perché è così che Carlotta ha voluto raccontare la sua storia, una di quelle che racchiudono più vite in una: sei anni vissuti a New York poi il ritorno forzato in Italia, il trasferimento ad Aruba per inseguire un altro sogno poi il rientro in pianta stabile a Viterbo per cominciare una nuova vita. Carlotta è onesta nel modo di parlare e raccontarsi, di quella onestà che non ti indora la pillola, che non gira intorno al problema ma piuttosto ti dice le cose come stanno, con schiettezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La maternità non è tutta rosa e fiori. Cosa vuol dire essere una mamma onesta sui social" Leggi anche: Cybertruck Tesla, che cosa vuol dire essere proprietario Leggi anche: Giugliano, entra in chiesa con un tamburo durante la messa: “Ecco cosa vuol dire essere disturbati a casa” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. E dopo il Natale, nel reparto di maternità del St. Theresa Mission Hospital - Kiirua la vita si è mostrata in tutta la sua forza anche il 1 gennaio - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.