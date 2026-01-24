Migliaia di persone in manifestazione per l' Iran | Pasdaran terroristi chiudere le ambasciate

A Milano, oltre 4.000 persone si sono riunite da Porta Venezia a piazza Scala per esprimere solidarietà al popolo iraniano in protesta contro il regime degli Ayatollah. La manifestazione ha richiesto la chiusura delle ambasciate e ha condannato le azioni dei Pasdaran, sottolineando la volontà di sostenere i diritti e le libertà in Iran. Un momento di partecipazione civile volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione nel paese.

Manifestazione con almeno 4mila persone a Milano, da Porta Venezia a piazza Scala, in solidarietà con il popolo iraniano in protesta contro il regime degli Ayatollah. Al termine del corteo, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime, poi è stato cantato l'inno nazionale. Tra.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Iran, i Pasdaran sono in massima allerta. Spari sulla folla e migliaia di arrestiLe proteste in Iran continuano a coinvolgere le principali città, con i Pasdaran in elevata allerta.

L’Ayatollah Ali Khamenei conferma l’uccisione di migliaia di persone durante le proteste in Iran, ma non se ne assume la responsabilitàL’Ayatollah Ali Khamenei ha confermato l’uccisione di migliaia di persone durante le recenti proteste in Iran, senza tuttavia assumersi la responsabilità.

