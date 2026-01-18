Terremoto sul Gargano | nuova scossa sulla costa tra Lesina e San Nicandro

Una nuova scossa di terremoto si è verificata sulla costa tra Lesina e San Nicandro, nel Gargano. L’epicentro coincide con quello della scossa più forte dell’anno, con magnitudo locale 4, secondo i dati dell’INGV. La sequenza sismica prosegue, mantenendo alta l’attenzione sulla zona. Non sono state segnalate attualmente conseguenze significative, ma le autorità monitorano attentamente la situazione.

L'epicentro della quarta scossa dell'anno con magnitudo uguale o superiore a 2 registrata dall'Invg, è lo stesso della più forte scossa di magnitudo locale 4.8 registrata in Italia nel 2025, segnatamente in mare il 14 marzo, al largo della Costa garganica. Il sisma, tra Lesina (a 12 km) e San Nicandro Garganico (a 14 km) e magnitudo 2.6, si è verificato alle 22.58 di sabato 17 gennaio - con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9402, 15.4587 - ad una profondità di 7 km. Localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale, si è trattato del secondo movimento tellurico della giornata, atteso che alle 11. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

