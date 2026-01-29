Blitz della Finanza sul Gargano | confiscati beni per 400mila euro ad un pluripregiudicato di San Nicandro

La Guardia di Finanza di Foggia ha eseguito un’operazione sul Gargano, sequestrando beni per circa 400mila euro a un uomo di San Nicandro. Si tratta di un pluripregiudicato che, secondo le indagini, aveva accumulato ricchezze illecitamente. La confisca riguarda un’azienda, immobili e altri beni, messi sotto sequestro su decisione del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura di Foggia. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia contro l’economia illegale nella zona.

L'operazione delle Fiamme Gialle ha portato alla confisca di un compendio aziendale, di beni immobili e di disponibilità finanziarie per un valore complessivo superiore a €400.000 La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale antimafia, disposta dal Tribunale di Bari — III Sezione Penale su richiesta della Procura di Foggia, che ha portato alla confisca di un compendio aziendale, di beni immobili e di disponibilità finanziarie per un valore complessivo superiore a €400.000 nei confronti di un pluripregiudicato residente a San Nicandro Garganico.

