Grande Fratello Vip l' inedita coppia Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici al fianco di Ilary Blasi? L' indiscrezione
Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici potrebbero affiancare Ilary Blasi al prossimo Grande Fratello Vip. Secondo le ultime indiscrezioni, il reality potrebbe essere tutto al femminile, con due opinioniste diverse tra loro a commentare le vicende dei concorrenti nella casa. La decisione non è ancora ufficiale, ma sembra che si stia andando in quella direzione.
Continuano a fervere i preparativi per la nuova edizione del Gf Vip che, però, potrebbe slittare ancora: tutti i dettagli Sarà un Gf Vip tutto al femminile, con la guida di Ilary Blasi e due donne (diversissime) ad affiancarla in studio come opinioniste commentando le vicende dei vipponi chiusi nella casa? Secondo l'indiscrezione lanciata da Affari Italiani si starebbe andando proprio in quella direzione e i nomi che il sito lancia come praticamente sicuri sono clamorosi. Le due opinioniste scelte da Endemol per animare le lunghe dirette del Grande Fratello Vip 2026 sarebbero infatti Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.🔗 Leggi su Today.it
Grande Fratello Vip 2026, il "colpaccio di Ilary Blasi: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste, reality verso slittamento ad aprile"
Il Grande Fratello Vip 2026 si prepara a tornare su Canale 5, ma con alcune sorprese.
Grande Fratello 2026 con Ilary Blasi, il ritorno di Cesara Buonamici
Il Grande Fratello torna nel 2026 con Ilary Blasi alla guida.
