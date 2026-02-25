Grande Fratello Vip 2026 | Ilary Blasi torna su Canale 5 con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Il reality più osservato della televisione italiana riaccende le luci della Casa. Il Grande Fratello Vip torna da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, con una conduzione che punta su un volto iconico del programma: Ilary Blasi. La nuova edizione promette cambiamenti e nuovi elementi narrativi, pur mantenendo quell’identità che negli anni ha trasformato il format in un fenomeno globale. Il ritorno di Ilary Blasi. Ilary Blasi riporta al centro dello studio la sua cifra ironica e diretta, costruita in anni di prime serate ad alto tasso di share. Il suo ritorno alla guida del Grande Fratello Vip segna una scelta precisa: riposizionare il reality su un equilibrio tra leggerezza, dinamiche emotive e tensione mediatica. Un volto familiare per il pubblico di Canale 5, capace di gestire conflitti, colpi di scena e momenti più delicati con un linguaggio televisivo riconoscibile. 🔗 Leggi su Panorama.it

